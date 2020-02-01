В Уральске запустилась юбилейная акция "Мы – наследники победы!"

Помните! Через века, через года…

В Западно-Казахстанской области возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны, передает zakon.kz.

Юбилейная акция "Мы – наследники победы!" продлится в течение 2020 года, посвященного 75-летию Великой Победы. Ежедневно общественность Уральска будет возлагать живые цветы, чтобы отдать дань памяти подвигу казахстанских воинов, сложивших свои головы на полях сражений.

В этом году вся страна отмечает знаменательную дату – 75 лет со дня Победы. Инициаторами патриотической акции выступили ветеранские организации, учащиеся и студенты учебных заведений города, воспитанники военно-патриотических клубов, общественные организации.

Памятная акция прошла в пяти местах областного центра: у братской могилы, у памятника "Үш батыр қыз", маршалу Советского Союза Георгию Жукову, Герою Советского Союза Темиру Масину и у "Вечного огня" на площади Победы в Великой Отечественной войне.

В годы войны погибли миллионы солдат и мирных жителей, с каждым годом уходят ветераны – свидетели тех страшных лет и участники сражений. Поэтому такие патриотические акции помогают детям прикоснуться к истории, почувствовать гордость за подвиги своих дедов. Без прошлого – нет будущего. Мы должны всегда помнить о погибших, об их ратных подвигах, чтобы современная молодежь достойно хранила память о мужестве, силе духа и братстве, скрепленном кровью, пролитой на полях сражений Великой Отечественной войны, – сказал ветеран войны Вениамин Скаленко.

Вениамин Пантелеевич был призван в Красную армию сразу после окончания 9 классов средней школы. Отучившись в Ленинградском военном училище связи, он попал в воздушно-десантные войска. В составе десантной бригады участвовал в освобождении Ленинградской области, Венгрии и Австрии. За форсирование реки Свирь был награжден медалью за боевые заслуги. Своей самой значимой наградой считает медаль "За победу над Германией", которая дорога каждому солдату.

Горжусь своим дедом – снайпером Бегали Толепкалиевым, который погиб во время Великой Отечественной войны, участвуя в ожесточенных боях под Сталинградом. Мы должны чтить память не вернувшихся с войны героев. Поддерживаю акцию, и обещаю, что мы будем ежедневно помнить и не забывать подвиг старшего поколения, подарившего нам мирное небо, – отметил студент студент 4 курса Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангирхана Магжан Марат.

Возложение цветов началось с братской могилы воинов, погибших в 1942 году во время боев за Сталинград, Уральск был включен в зону Сталинградского фронта. В городе были размещены эвакогоспитали. Жители Уральска были мобилизованы для приема и размещения раненых. В братской могиле захоронены 132 советских солдата. В 1950 году по проекту художника В.Большакова на братской могиле был установлен памятник. На обелиске надпись: "Вечная слава павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в 1941-1945 гг.".

Ректор Западно-Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова Нурлан Сергалиев поблагодарил студентов и общественников города, которые пришли отдать дань уважения великому подвигу казахстанских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Мы преклоняемся перед личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях сражений и ушедшего из жизни в послевоенное время. Пять тысяч студентов обучаются в нашем вузе, свыше 300 преподавателей прикладывают все силы, чтобы не только научить студентов будущей профессии, но и воспитать их в духе патриотизма и любви к своей Родине, истории. Недавно в университете мы проводили вечер памяти нашего земляка, уроженца Сырымского района Абдуллы Жумагалиева, который в боях под Москвой сгорел заживо, сражаясь до последнего вздоха. Мы инициировали обращение, о том, чтобы присвоить ему звание Героя, – рассказала директор центра "Рухани жангыру" ЗКАТУ им.Жангирхана Венера Есенгалиева.

Великая Отечественная война – четыре страшных долгих года унесли миллионы жизней. Солдаты защищали свою землю, родителей, братьев и сестер, друзей и подруг. Они погибли, чтобы жили мы. А мы зажигаем Вечный огонь, воздвигаем памятники, чтобы память о погибших была жива…

О тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните!

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