Отправили на смерть. Камера сняла, кто заставил рабочего покинуть люльку перед обрушением СКК

29-летний мужчина сначала растерялся из-за такого указания, но потом он согласился на риск.

Погибший при обрушении петербургского СКК сварщик Матвей Кучеров во время демонтажа комплекса решился выйти из строительной люльки по требованию руководителей с земли, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Фонтанка".

Об этом свидетельствует видеозапись с экшен-камеры на его шлеме.

На кадрах слышно, что во время работ по демонтажу 29-летний Матвей и его 26-летний друг Александр Бардынин переговариваются с землёй. Резка вант, удерживавших кровлю, продвигалась не очень быстро - металлические перила мешали подвинуть люльку ближе к краю, дотягиваться было трудно. В итоге с земли поступило предложение встать за перила на краю и резать ванты.

Он хочет, чтобы люлька наверху была, а ты внизу резал. Прям по кольцу шёл, а люлька будет над перилами летать. Вылезай! - передал напарник Матвею приказ снизу.

- А как же я так буду?! - растерянно вопрошает строитель, но в итоге соглашается на рискованный план.

Этот рейд строителей завершился удачно, рабочие демонтировали несколько вант, а затем благополучно вернулись на землю. Трагедия произошла, когда они в очередной раз поднялись наверх и продолжили работать по тому же плану. Во время демонтажа 15-го крепления конструкция обрушилась вместе с находившимся на ней Матвеем Кучеровым.

Тело погибшего обнаружили спустя несколько часов и извлекли из-под завалов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!