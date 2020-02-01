Лидер французской партии предрекла конец ЕС

Евросоюз останется в истории как громкий провал.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС, состоявшийся официально в ночь на 1 февраля, началом формирования Европы независимых государств, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Евросоюз останется в истории как громкий провал. Brexit должен ознаменовать начало строительства Европейского альянса независимых наций, к чему мы призываем и чего хочет подавляющее большинство европейцев - написала она.

Ce jour de #Brexit doit marquer le début de la construction de l'Alliance européenne des Nations que nous appelons de nos voeux et que les peuples européens souhaitent dans leur grande majorité.



Cette Union européenne restera dans l'Histoire comme un échec retentissant ! MLP pic.twitter.com/waNxnMpDUj — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2020

Ранее в субботу президент Франции опубликовал обращение к британцам на английском языке, в котором выразил сожаление в связи с их выходом из Евросоюза, назвав произошедшее шоком. Он также заявил, что не только британские политики, но и лидеры ряда других стран объединения критикуют модель ЕС и признал, что она недостаточно эффективна и не всегда позволяет отвечать повседневным нуждам граждан. В то же время он заявил о необходимости извлечь уроки из Brexit и подтвердил намерение "бороться за суверенную и демократичную Европу".

Cоединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза в пятницу ровно в 23:00 по лондонскому времени. С 1 февраля начался переходный период, на протяжении которого (11 месяцев) королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто Великобритания не покидала сообщество. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

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