Женщину с эпилепсией приняли за пьяную, избили и поместили в вытрезвитель

Мужчина по факту произошедшего написал заявление в полицию.

После приступа эпилепсии жительницу Санкт-Петербурга приняли за пьяную и поместили в вытрезвитель, передает zakon.kz со ссылкой на новостной портал "Фонтанка".

Муж пострадавшей сообщил, что вечером 30 января у его 37-летней супруги случился приступ. Приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи отвезли пациентку в больницу. Мужчина поехал в медицинское учреждение вслед за врачами, однако ему сообщили, что его супругу поместили в вытрезвитель.

Персонал больницы мотивировал ее помещение в "вытрезвяк" тем, что показатели похожи на опьянение. Но при эпилепсии запрещено пить, - объяснил он.

По словам мужчины, из больницы пациентка вышла в порванном пальто, с разбитым телефоном, кровоподтеками и следами от связывания на руках. Сама женщина рассказала, что ее били, душили и угрожали убить.

Мужчина по факту произошедшего написал заявление в полицию. Комментариев представителей больницы нет.

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