Военнослужащего осудили за оскорбление полицейского в ВКО

В качестве наказания ему назначили штраф.

В военном суде Семейского гарнизона рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 378 Уголовного кодекса "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей", передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Судом установлено, что в октябре 2019 года полицейские задержали военнослужащего - старшего лейтенанта А., который находился в нетрезвом состоянии. Его повезли на освидетельствование.

Во дворе больницы А. выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе военного суда Семейского гарнизона. - Приговором суда военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 378 УК РК.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 75 750 тенге.

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