Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Военнослужащего осудили за оскорбление полицейского в ВКО

В качестве наказания ему назначили штраф.

Фото : pixabay1 февраля 2020, 20:19

В военном суде Семейского гарнизона рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 378 Уголовного кодекса "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей", передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Судом установлено, что в октябре 2019 года полицейские задержали военнослужащего - старшего лейтенанта А., который находился в нетрезвом состоянии. Его повезли на освидетельствование.

Во дворе больницы А. выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, - рассказали в пресс-службе военного суда Семейского гарнизона. - Приговором суда военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 378 УК РК.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 75 750 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты