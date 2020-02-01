Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МИД РК прокомментировал выход Великобритании из ЕС

Соединенное Королевство продолжит выполнять все обязательства и договоренности, принятые в рамках ЕС.

Фото : МИД1 февраля 2020, 21:28

С 1 февраля 2020 года и до 31 декабря 2020 года сохраняется переходный период, в течении которого Соединенное Королевство продолжит выполнять все обязательства и договоренности, принятые в рамках ЕС, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Казахстана и находится на шестом месте по объемам инвестиций в нашу экономику. Товарооборот за девять месяцев 2019 года составил 749,9 млн. долл. США. За последние 14 лет приток прямых инвестиций из Великобритании превысил 13 млрд долл, - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2015 году Казахстан подписал с Евросоюзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое вступает в силу с 1 марта 2020 года и создает необходимую базу для наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей. Учитывая переходный период, СРПС будет действовать по отношению к Великобритании до конца 2020 года.

В настоящее время с Великобританией ведутся переговоры по заключению в текущем году двустороннего Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое будет охватывать широкий спектр казахстанско-британского взаимодействия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты