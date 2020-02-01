МИД РК прокомментировал выход Великобритании из ЕС

Соединенное Королевство продолжит выполнять все обязательства и договоренности, принятые в рамках ЕС.

С 1 февраля 2020 года и до 31 декабря 2020 года сохраняется переходный период, в течении которого Соединенное Королевство продолжит выполнять все обязательства и договоренности, принятые в рамках ЕС, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Казахстана и находится на шестом месте по объемам инвестиций в нашу экономику. Товарооборот за девять месяцев 2019 года составил 749,9 млн. долл. США. За последние 14 лет приток прямых инвестиций из Великобритании превысил 13 млрд долл, - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в 2015 году Казахстан подписал с Евросоюзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), которое вступает в силу с 1 марта 2020 года и создает необходимую базу для наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей. Учитывая переходный период, СРПС будет действовать по отношению к Великобритании до конца 2020 года.

В настоящее время с Великобританией ведутся переговоры по заключению в текущем году двустороннего Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое будет охватывать широкий спектр казахстанско-британского взаимодействия.

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