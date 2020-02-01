Депутат посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Как прожить на пенсию в 30 000 тенге и при этом оплачивать коммунальные услуги?

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина".

На вопрос дозвонившейся в студию женщины, которая спросила о том, как прожить на пенсию в размере двух тысяч гривен (около 30300 тенге), парламентарий предложил пенсионерке продать домашнее животное.

Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество <…> Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить, - отметил Брагар.

В сентябре 2019 года сообщалось, что жители Украины две трети своих доходов тратят на еду и коммунальные услуги. На питание у украинцев уходило 45,6 процента дохода, причем жители городов тратили больше; на плату за ЖКХ - 19,4 процента. Из этого на продовольственные продукты ушло 43,8 процента, непродовольственные - 31,1 процента, услуги - 15,9 процента. Оставшиеся 9,8 процента относятся к категории непотребительских трат.

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