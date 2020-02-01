Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

Немцы считают это недружественным актом, который не должен повториться.

Немецкий спецборт, вывозивший граждан Германии из зараженного коронавирусом Китая, не получил разрешения на промежуточную посадку в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из китайского Уханя во Франкфурт-на-Майне и планировал совершить посадку в Москве для дозаправки, предварительно получив на это разрешение. Однако позже немецкий борт получил отказ на посадку, после чего был перенаправлен в Хельсинки. В каком именно московском аэропорту планировалась посадка, не уточняется.

Немецкие спецслужбы считают действия России недружественным актом, а причину, по которой был получен отказ, — надуманной.

Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать, - заявил зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль.

По мнению политика, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде".

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