Владельцев Victoria's Secret обвинили в недостойном обращении с моделями

Руководство компании L Brands скрывало мужской шовинизм и сексуальные домогательства к моделям.

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит известная фирма по продаже женского нижнего белья, купальников, косметики, парфюмерии и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало и даже попустительствовало мужскому шовинизму и сексуальным домогательствам к моделям, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С таким обвинением выступила в опубликованном в субботу материале газета The New York Times.

Она изложила результаты журналистского расследования, основанного на беседах с более 30 бывшими и действующими сотрудниками L Brands, представителями партнерских предприятий этой компании и манекенщицами. Согласно публикации, Эд Рейзек в бытность президентом и главным маркетологом L Brands использовал свое положение, чтобы домогаться моделей, делать им непристойные предложения и позволять выражения, унижающие человеческое достоинство.

фото: nytimes

Основатель и генеральный директор L Brands Лесли Векснер, согласно публикации, был в курсе многочисленных жалоб на своего заместителя, однако предпочитал прикрывать его. Некоторые женщины, которые жаловались на Рейзека и отвергали его заигрывания, потеряли контракты на участие в ежегодных дефиле Victoria's Secret. Все это создавало тлетворную атмосферу в компании, сотрудники которой были убеждены в безнаказанности Рейзека. Ряд лиц, с которыми беседовали журналисты газеты, сами слышали, как Векснер вербально унижал женщин.

фото: nytimes

Реакция компании и Рейзека

Официальный представитель L Brands Тэмми Робертс Майерс предоставила газете заявление, подготовленное от лица независимых членов совета директоров компании. Ее руководство, согласно заявлению, достигло "значительных успехов" в плане упрочения корпоративного управления и рабочей дисциплины. "Мы сожалеем о случаях, когда нам не удалось достичь этих целей, а также полностью привержены [принципам] постоянного самосовершенствования и полной отчетности", - отметила представитель L Brands. Майерс, как обратила внимание газета, не оспорила публикацию.

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