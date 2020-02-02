Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 304

Количество зараженных составило 13 846 человек.

Число зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 13 846 человек, умерли 304 жителя страны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В субботу утром Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР проинформировал об 11791 инфицированном и 259 жертвах. Согласно обновленным данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (9074 случаев инфицирования и 294 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (599 заболевших), Гуандун (535 инфицированных) и Хэнань (422 случая заражения, два со смертельным исходом).

В Пекине уже выявлено 168 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 80 человек, из них двое умерли. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!