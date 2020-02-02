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Еще один вирус обнаружили в Китае

Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц.

Фото : Pixabay2 февраля 2020, 07:09

В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй – эпицентром вспышки коронавируса, зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на одной из ферм в районе Шуанцин города Шаоян. На ферме, где выращивали цыплят-бройлеров, было 7 850 домашних птиц, из них 4 500 заразились и погибли.

Местные власти приняли меры для предотвращения распространения заражения, было уничтожено более 17,8 тысяч домашних птиц.

О случаях заражения человека пока не сообщается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.


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