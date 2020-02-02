О тестах на коронавирус рассказал Биртанов

На данный момент 99% случаев – это ОРВИ.

Эффективных экспресс тестов на коронавирус 2019nCov пока нет нигде в мире. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает zakon.kz.

По словам министра, имеется ПЦР диагностика, она разработана разными странами в течение последних недель, на основе инструкции ВОЗ.

Вирус новый, на него практически нет промышленного производства тестов. Но главное - у нас есть теперь свои тесты. Они показаны только при болезни и подозрении на коронавирус. Если вы себя плохо чувствуете, обратитесь к врачу. Если будет подозрение на грипп или коронавирусную инфекцию - у вас возьмут диагностический тест на десять различных штаммов вирусов, включая коронавирус, - написал министр.

Ранее Биртанов обратился к казахстанцам с заявлением.

На сегодняшний день в стране госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 78 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 32, в стационарах под медицинским наблюдением остается 46 человек.

На базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологий, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, в данный момент проводятся все исследования.

На данный момент 99% случаев – это ОРВИ, показано после результатов анализа.

В республике имеются все необходимые лекарства и медизделия для поддерживающей терапии, подготовлены врачебный и средний медицинский персонал и места с боксами для изоляции в инфекционных больницах.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!