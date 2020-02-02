Галышева и Рейхерд завоевали медали на этапе Кубка мира по могулу

Этап в Канаде стал четвертым из семи, предусмотренных соревновательным календарем Кубка мира. Один из них пройдет в Алматы на склонах "Шымбулака".

В канадском Калгари завершился очередной этап Кубка мира по фристайлу-могул. Команда Казахстана по его итогам записала в свой актив две награды, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Так, бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева отметилась серебряной медалью. Спортсменка уверенно провела первый заезд, попав в число шести финалисток с первым результатом.

В решающей части соревнований победительница чемпионата мира-2019 набрала 80,69 балла. Это позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала. Первой же стала Перрин Лаффон из Франции - 81,22. Замкнула тройку лучших канадка Жюстин Дюфор-Лапуант - 79,94.

Дмитрий Рейхерд в свою очередь в первом заезде показала пятый результат. Однако затем в финале Рейхерд смог улучшить свои позиции, финишировав в итоге на третьей строчке. Дмитрий набрал 84,19 балла. Золотую медаль завоевал канадец Микаэль Кингсбери - 89,09. Второе место осталось за Уолтером Уолбергом из Швеции - 85,10.

Добавим, что в прошлом году на ЭКМ в Калгари Юлия Галышева смогла завоевать золотую медаль. Для Рейхерда же бронзовая медаль стала первой наградой в текущем сезоне.

Этап в Канаде стал четвертым из семи, предусмотренных соревновательным календарем Кубка мира. Один из них пройдет в Алматы на склонах "Шымбулака".

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