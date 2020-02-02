Какой будет погода 2 февраля

Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке усиление ветра.

По-прежнему большая часть территория Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, лишь запад, северо-запад республики будет находиться в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки, передает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, в Жарминском районе – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, порывы 27 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Западно-Казахстанкой, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

Погода в Алматы днем 2°, преимущественно облачно.

Погода в Нур-Султане днем -8°, ясно.

Прогноз погоды на 2 февраля.

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