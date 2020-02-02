Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Вне Китая заболели более ста человек.

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значенияПо последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.

Вне Китая заболели более ста человек.

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