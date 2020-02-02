Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Вне Китая заболели более ста человек.

Фото : Pixabay2 февраля 2020, 09:50

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, умер 44-летний мужчина из Уханя, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что он был вторым по счету больным на Филиппинах, у кого был подтвержден коронавирус. Смерть наступила 1 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значенияПо последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.

Вне Китая заболели более ста человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты