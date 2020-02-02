Зидан обошел Моуринью в победах с "Реалом"
При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.
Фото : sportbox.ru2 февраля 2020, 10:14
"Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании. Для Зинедина Зидана эта победа стала 129-й в статусе тренера мадридской команды, пишет Vesti.kz.
По этому показателю француз обошел Жозе Моуринью (128) и вышел на третье место.
Больше побед во главе "Реала" одержали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357)
С Зиданом в качестве главного тренера "Реал" провел 192 матча, процент побед - 67,1. При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.
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