Зидан обошел Моуринью в победах с "Реалом"

При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.

"Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Испании. Для Зинедина Зидана эта победа стала 129-й в статусе тренера мадридской команды, пишет Vesti.kz.

По этому показателю француз обошел Жозе Моуринью (128) и вышел на третье место.

Больше побед во главе "Реала" одержали только Висенте дель Боске (133) и Мигель Муньос (357)

С Зиданом в качестве главного тренера "Реал" провел 192 матча, процент побед - 67,1. При нем команда забивает в среднем 2,4 гола за игру.

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