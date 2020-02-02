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Партнерство с США даст Казахстану самые лучшие результаты - Помпео

Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов - Помпео

Фото : fondsk.ru2 февраля 2020, 12:44

Партнерство Казахстана с американскими компаниями обеспечат стране качество, прозрачность и рабочие места. Об этом сегодня на пресс-конференции во время официального визита в Казахстан сообщил Госсекретарь США Майка Помпео, передает корреспондент zakon.kz.

- Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечат самые лучшие результаты для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов и не имеющие себе равных обязательства обеспечивают качество работы. Именно так американская система работает, - сказал Помпео.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, в свою очередь, отметил, что Казахстан рассматривает США "как источник инвестиций, новых технологий и знаний, а также стандартов мирового уровня".

Кроме того, Майк Помпео сообщил, что Госдеп приветствует шаги, амбициозную программу, реформы, объявленные президентом Токаевым и направленные на укрепление экономического развития, демократии, а также повышения доверия общества к правительству.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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