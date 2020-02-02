Американские компании инвестируют в будущее Казахстана - Помпео

Партнерство такого типа позитивно для наших народов и оно обеспечивает развитие и укрепление экономических связей - Госсекретарь США.

Крупные американские компании Chevron, Exxon Mobil продолжают инвестировать в нефтегазовый сектор и будущее Казахстана. Об этом сегодня на пресс-конференции по случаю своего официального визита сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент zakon.kz.

- Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции. Партнерство такого типа позитивно для наших народов и оно обеспечивает развитие и укрепление экономических связей, - сказал Майк Помпео.

Кроме того, госсекретарь также затронул вопрос договора об открытом небе. По мнению Помпео, договор создаст возможности не только для авиакомпаний, но и других отраслей.

- Договор об открытом небе создает возможности не только для авиакомпаний, но и других отраслей обеих стран. Сегодня мы говорили о том, что мы 13 часов летели сюда - между Нью-Йорком и Казахстаном. В декабре премьер-министр Аскар Мамин посетил Арканзас, где было подписано соглашение о сотрудничестве с компанией Tyson Foods Inc., который поддерживает рост сельскохозяйственного сектора Казахстана, - сообщил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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