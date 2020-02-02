Задержан организатор вечеринки в кафе с обрушившейся кровлей
При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали.
Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области2 февраля 2020, 13:53
Мужчина, организовавший развлекательное мероприятие в кафе в Новосибирске, где обвалилась крыша и погиб человек, задержан, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска в ночь на воскресенье обрушилась кровля в кафе, под завалами оказались люди. В региональном главке МЧС уточнили, что пристройка из сэндвич-панелей эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба и, вероятнее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега.
При обрушении погибла девушка, еще четыре человека пострадали. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой.
В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
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