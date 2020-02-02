Замыкание на высоковольтной подстанции напугало алматинцев

Подстанция находится на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.

В Алматы произошло замыкание на высоковольтной подстанции. Причину объяснили в "Алатау Жарык Компаниясы", передает Казинформ.

Подстанция находится на пересечении улиц Утепова и Розыбакиева.

1 февраля в 18:22 часов на высоковольтной подстанции 110/35/10/6 кВ №6А "Геологострой" произошло однофазное замыкание на кабеле-35 кВ. К отключению потребителей данное повреждение не привело. В результате своевременных действий дежурного и оперативно-ремонтного персонала предприятия "Алатау Жарык Компаниясы" нормальная схема сети-35 кВ восстановлена ночью в 03:45 часов", - сообщили в "Алатау Жарык Компаниясы".

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