Узбекистан эвакуирует своих граждан из Китая 4 февраля

Узбекистан приостановил регулярные авиарейсы с Китаем 1 февраля.

Эвакуация граждан Узбекистана из Китая начнется 4 февраля чартерными авиарейсами из аэропорта Пекина, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Ранее сообщалось, что Узбекистан приостановил регулярные авиарейсы с Китаем. На данный момент идет проработка вопроса организации чартерных рейсов.

По данным посольства страны в Пекине, на 1 февраля в Ухани находится 81 граждан Узбекистана. С ними установлены телефонные контакты, а также поддерживается связь через социальные сети.

Планируется, что чартерные рейсы из Пекина в Ташкент состоятся 4 и 5 февраля со второго терминала аэропорта. Власти попросили граждан Узбекистана прибыть в Пекин 3 февраля. О датах других рейсов будет сообщено дополнительно.

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