Российские мусульмане предложили закрепить поддержку религий в конституции

Есть основания упомянуть Всевышнего в основном законе России.

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин предложил закрепить поддержку религий в Конституции России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В нашем гимне Бог уже упомянут. Значит, есть все основания упомянуть Всевышнего и в основном законе России, - подчеркнул Талгат Таджуддин.

Так же главный муфтий добавил, что помимо упоминания о Боге в Конституции следует оговорить, как государство должно "морально и материально" поддерживать традиционные религии.

Ранее 1 февраля патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он подчеркнул, что говорит не только о православных. "Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - задался вопросом патриарх.

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