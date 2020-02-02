Саакашвили предрек Украине распад на пять государств

Некоторые из региональных руководителей уже обзавелись частной армией.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что Незалежная может превратиться в пять государств, zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как он заявил в эфире телеканала "112 Украина", некоторые из глав украинских регионов готовят почву для того, чтобы страна превратилась в несколько государств.

По его словам, некоторые из региональных руководителей уже обзавелись частной армией.

К примеру, у Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия, - заявил политик.

Саакашвили уверен, что "провальная политика" действующего президента Украины Владимира Зеленского неизбежно приведет к экономическому кризису, в ходе которого региональные власти могут использовать свои частные армии.

Этот большой кризис выльется в развал страны, - заключил Саакашвили.

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