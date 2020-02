В Лондоне произошел теракт

На юге Лондона в районе Стретем произошел теракт, несколько человек получили ножевые ранения, zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом Скотланд-Ярд сообщила в своем Twitter-аккаунте.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates