В ВКО детей завалило снегом, один найден мертвым

Мальчик был найден под 4-метровой толщей снега.

2 февраля в городе Шемонаиха четверо детей играли на берегу реки Шемонаиха, где из-за скопления большой снежной массы образовался снежный козырек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время игры двоих детей завалило снегом. Ребенка 2004 года рождения завалило снегом частично и дети сами его вытащили, а затем побежали за помощью. На место прибыли спасатели.

В поисках мальчика 2006 года рождения участвовал также кинологический расчет оперативно-спасательного отряда, полицейские и местные жители. Проводилась расчистка снежной массы, под которой он находился. По словам начальника отдела по чрезвычайным ситуациям района Даирова Курмаша, снег очень плотный и есть угроза срыва другой части козырька.

В ходе поисковых работ собака обозначила место нахождения, но к сожалению было уже поздно, мальчик был найден под 4-метровой толщей снега. В связи с выпадением большого количества снега, сход снежной массы возможен даже на небольшой возвышенности.

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