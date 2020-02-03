Трамп обвинил Блумберга в желании скрыть свой рост на дебатах

Блумберг желает, чтобы ему дали подставку во время дебатов.

Президент США Дональд Трамп поставил в вину бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу намерение с помощью подставки скрыть свой небольшой рост во время общенациональных теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он [Блумберг] желает, чтобы ему дали подставку во время дебатов. Окей, это окей, ничего плохого в этом нет. Люди бывают невысокими, - высказалсяя президент США на интервью телеканалу Fox News.

Трамп задал риторический вопрос предположив, что этот аспект ставит остальных демократов - участников предвыборной гонки в неравное положение в сравнении с миллиардером Блумбергом.

Но зачем ему давать подставку. Он хочет получить подставку во время дебатов. Она ему положена? - задался вопросом Трамп.

Президент США также заявил, что с удовольствием поборется с бывшим мэром Нью-Йорка, если тот станет кандидатом от Демократической партии на выборах в ноябре.

Телеканал Fox News не уточняет, почему Трамп поднял этот вопрос и откуда он получил информацию о подставке. Рост 77-летнего Блумберга составляет чуть выше 1,7 м. Официальный представитель предвыборного штаба экс-мэра Джули Вуд обвинила американского лидера во лжи. "Он является патологическим лжецом и лжет обо всем: его волосы не являются настоящими, он толстый и наносит искусственный загар", - сказала Вуд.

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