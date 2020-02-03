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Жительница Бишкека ищет свою биологическую мать в Казахстане

После рождения, родная мать отказалась от нее, далее младенца удочерили.

Фото : kokshetau.asia3 февраля 2020, 06:36

Сауле Садыбакасова ищет свою маму, которая, возможно, живет в Кокшетау. Об этом пишет Kokshetau.asia, передает zakon.kz.

Судьба девушки сложилась совсем непросто. После рождения, родная мать отказалась от нее, далее младенца удочерили. Спустя 30 с лишним лет Сауле решила все таки найти родную мать.

Я родилась в мае 1988 года в Карагандинской области, в роддоме Сарышагане. Мама была приезжая, после родов она уехала в Кокшетау. Меня удочерили. Я пишу вам с надеждой что кто - то знает мою историю, - пишет девушка.

До усыновления ее фамилия была Балгожина. Девушка надеется, что она встретиться с матерью.

Как мне сообщили приемные родители, она не хотела отказываться от меня, ее заставила пойти на этот шаг тетя, по каким то неизвестным никому причинам. К письму я прилагаю свою детскую фотографию, надеюсь что по ней она меня узнает и откликнется, - написала она.

К сожалению никаких данных про биологическую мать у девушки нет.


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