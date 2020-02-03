Атака в Лондоне: известны подробности о нападавшем на людей

На теле нападавшего нашли муляж взрывного устройства.

Напавший на людей на юге Лондона недавно вышел из тюрьмы, где находился за террористические преступления, связанные с исламизмом, за ним наблюдали полицейские, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что злоумышленник ближе к концу января освободился из тюрьмы, где находился за терроризм и распространение экстремистских материалов. Напавшего, как сообщало издание, зовут Судеш Амман. Он попал в тюрьму в 2018 году, когда признался в совершении 13 террористических преступлений.

Вооруженные полицейские, которые участвовали в "операции по слежению в рамках противодействия терроризму" и следовали за злоумышленником пешком, ликвидировали его на месте преступления.

Подозреваемый был недавно выпущен из тюрьмы, где отбывал наказание за террористические преступления, связанные с исламизмом … Мы уверены, что это единичный случай, и он был урегулирован … Личность подозреваемого еще не была официально установлена, однако, учитывая обстоятельства происшествия, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман, - говорится в заявлении полицейских.

По последним данным, 40-летнему мужчине, который получил угрожающие жизни ранения, медики оказали помощь, его состояние улучшилось. При этом 50-летняя женщина получила не угрожающие жизни ранения, она уже выписана из больницы. Однако в госпитале остается 20-летняя девушка, которая получила незначительными ранения, причиной которых могло послужить разбившееся от выстрела полицейского стекло.

В воскресенье около 14.00 (20.00 по времени Нур-Султана) на Стрэтэм-Хай-роуд в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник был ликвидирован полицией. Скорая помощь сообщила, что в результате инцидента ранены три человека, все они в больнице. Полиция заявила, что теракт связан с исламизмом, на теле нападавшего нашли муляж взрывного устройства.

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