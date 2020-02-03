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Торги на китайских биржах открылись обвалом котировок

Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 9,13%.

Фото : Pixabay3 февраля 2020, 08:17

Торги на фондовых рынках материкового Китая открылись в понедельник обвалом основных индексов более чем на 8%, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, в начале торговой сессии упал на 8,73%, до 2716,70 пункта. Падение котировок зафиксировано на шанхайской площадке по всему спектру голубых фишек. С обвала открылись торги и на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор "Шэньчжэнь компонент" упал на 9,13%, до 9706,58 пункта.

Обвал на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в стране. Согласно официальным данным, число инфицированных уже превысило 17 тыс. человек. Эпидемия вынудила местные власти принять жесткие меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса, что оказало серьезное влияние и на бизнес-среду. Снижение деловой активности наблюдается в транспортной сфере, несут убытки туристические компании, снизились объемы продаж в торговых сетях в период каникул по случаю китайского Нового года.


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