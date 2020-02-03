Трое хулиганов напали на инвалида и избили его мать

Женщина, работающая консьержкой, увидела, как бьют ее сына, и попыталась защитить его.

В Кировском районе Санкт-Петербурга трое неизвестных напали на мужчину с инвалидностью, передает zakon.kz со ссылкой на Life.

Ночью 3 февраля мужчина шел по улице Десантников и заметил, что за ним следуют трое незнакомых мужчин. Через некоторое время хулиганы напали на 31-летнего инвалида и начали избивать его.

В этот момент из подъезда соседнего дома выбежала мать мужчины, которая работает консьержкой, и попыталась заступиться за сына. Нападавшие ударили ее, после чего скрылись.

О состоянии женщины ничего не сообщается, а пострадавший госпитализирован. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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