Восточноказахстанцы отдохнут от снега 3 февраля

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области – днем низовая метель.

3 февраля большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины Атлантического циклона, ожидаются осадки, на западе днем местами сильные, на севере и центре – небольшой снег, лишь на востоке под влиянием уходящего антициклона сохраняется погода без осадков, передает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и в центре с низовой метелью.

В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области с метелью.

В Кызылординской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области – днем низовая метель.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 18-23 м/с.

В Нур-Султане 3 февраля днем будет ясно, -3 градуса.

В Алматы 3 февраля будет облачно, +4 градуса.

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