Более 655 млрд тенге отправлено переводов из Казахстана

Более половины переводов уходят в Россию и Узбекистан.

Объем денег, отправленных через системы денежных переводов из Казахстана за рубеж, за 2019 год составил 655,2 млрд тенге — на 8,9% больше, чем за 2018-й, передает zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

При этом количество транзакций сократилось на 1,7%, до 2,6 млн, что увеличило средний чек одного перевода с 224,9 тыс. до 249,1 тыс. тенге.

Как отмечают аналитики, из всего объема отправленных за рубеж через СДП денег на Россию приходится 208,8 млрд тенге — на 10,6% меньше, чем годом ранее.

На втором месте Узбекистан — 139,2 млрд тенге. Страна стремительно сокращает разрыв с РФ по этому показателю: рост за год составил сразу 24,7%.

Замыкает ТОП-3 стран, куда были совершены денежные переводы, Турция: 93,4 млрд тг — на 32,8% больше, чем за январь–декабрь 2018 года.

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