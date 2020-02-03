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Россия увеличит выплаты за кыргызстанские земли

По итогам ревизии выявлено превышение площади, арендуемой российскими военными.

Фото : пресс-служба авиабазы ОДКБ "Кант"3 февраля 2020, 10:19

Арендная плата за территорию, занимаемую российской военной базой, будет увеличена, передает zakon.kz со ссылкой на "Парламентскую газету".

После совместной инвентаризации выявлено превышение площади, которую занимает российский военный объект, на 58,32 гектара.

Ежегодная арендная плата за арендуемую землю увеличится до 4,8 млн долларов. Деньги будут выделяться из Министерстов обороны РФ.

В октябре 2003 года Россия разместила военно-воздушную базу в кыргызстанском городе Кант сроком на 15 лет. В 2009 году договор аренды продлен на 49 лет, с пунктом автоматической пролонгацией на 25 лет.


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