КПО подписала дорожную карту по подготовке местных кадров

Подписание данного документа является важным шагом на пути дальнейшей реализации инициатив КПО в области устойчивого развития.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) и акимат Западно-Казахстанской области (ЗКО) объявили о подписании дорожной карты по подготовке местных кадров на востребованные профессии, передает zakon.kz.

На церемонии подписания присутствовало руководство области во главе с Акимом ЗКО Гали Искалиевым, руководство КПО и подрядных организаций, представители Управления образования ЗКО и общественности региона.

Сегодня мы подписали Дорожную карту с компанией КПО о создании тренинг-центра на базе Аксайского технического колледжа, где в будущем местные специалисты смогут обучаться и повышать свою квалификацию до уровня международных стандартов. В этом нам будет помогать наш партнёр - консорциум КПО. В ближайшие годы будет осуществлена замена иностранных специалистов III и IV категории на крупных нефтегазовых проектах. Первый набор для обучения планируется начать в июне-июле текущего года с началом обучения в сентябре 2020 года, - сказал а ким ЗКО Гали Искалиев.

Как отметил генеральный директор КПО, Эдвин Блом, целью совместной дорожной карты является содействие обучению местных кадров техническим специальностям и развитие человеческого капитала в регионе в целом.

Подписание данного документа является важным шагом на пути дальнейшей реализации инициатив КПО в области устойчивого развития. Надеюсь, что наши общие усилия поспособствуют созданию новых перспектив для жителей региона, - сказал он.

Развитие местных кадров является важным элементов в создании экономического наследия КПО. В тесном взаимодействии с акиматом ЗКО и Полномочным органом ТОО PSA КПО активно занимается обучением и развитием местного персонала, а также реализует ряд проектов и инициатив, направленных на поддержку развития человеческого капитала.

При общем объеме инвестиций, превышающим 26 млрд долларов, Карачаганак является одним из крупнейших проектов по добыче нефтегазового сырья в стране. Это проект мирового класса, отличающийся рекордными уровнями добычи, применением инновационных технологий, а также принципами устойчивого развития, которые положены в основу производственной деятельности компании КПО.

На сегодня, KПO инвестировала более 225 миллионов долларов США в обучение и развитие казахстанского персонала. По результатам 2019 г. процентное соотношение местных сотрудников КПО составило 96% от общего количества инженерно-технических работников и 79% всего руководящего персонала. В целом, за прошедшие 10 лет количество иностранных специалистов КПО сократилось на 58%. 470 позиций в абсолютном выражении были национализированы, при этом более 400 местных сотрудников были трудоустроены в КПО.

Я надеюсь, что подписание дорожной карты приумножит эффект от активных усилий КПО, направленных в развитие местных профессиональных кадров, которые могут быть задействованы при выполнении сложных работ на Карачаганакском месторождении, также будет способствовать созданию новых рабочих мест для казахстанских граждан, обеспечивая таким образом дальнейшее развитие человеческого капитала в регионе, - добавил Эдвин Блом.

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