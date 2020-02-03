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Появилось видео задержания главы подразделения МСХ в Актау

Он признал вину.

Фото : кадр видео3 февраля 2020, 12:10

Руководителя Актауской городской инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК подозревают в коррупции, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато следствие в отношении руководителя ГУ "Актауская городская инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК" по подозрению в совершении коррупционных и должностных преступлений. Он подозревается в неоднократном получении взяток в размере от 20 тыс. до 30 тыс. тенге от представителя ТОО (бытовая коррупция) за общее покровительство и ускоренную незаконную выдачу ветеринарных сертификатов для экспорта фуражного ячменя за рубеж. Кроме того, указанный чиновник подозревается в незаконном участии в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, - сообщили в ведомстве.

Идет также проверка факта извлечения им прибыли в размере 2 млн 500 тыс. тенге при предоставлении льгот и преимуществ данной организации в виде беспрепятственного составления договора с ТОО на оказание услуг по дезинфекции, которые фактически им не выполнялись.

Процессуальное задержание подозреваемого не применялось, в связи с признанием вины и ходатайством подозреваемого и его защитника о заключении процессуального соглашения.

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ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің Ақтау қалалық инспекциясының басшысы сыбайлас жемқорлық үшін күдікті Толық ақпарат «ANTIKOR News» Telegram-арнасында. Сілтеме профильдің басты бетінде. ___________ Руководитель Актауской городской инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК подозревается в коррупции Полная информация на Telegram-канале «ANTIKOR News». Ссылка в шапке профиля.

Публикация от @anticorruption.kz (@anticorruption.kazakhstan) 2 Фев 2020 в 9:56 PST


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