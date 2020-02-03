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Вооруженный опер-взяточник задержан в Шымкенте

Его оштрафовали на 8 млн тенге.

Фото : Скриншот видео3 февраля 2020, 12:16

Оперуполномоченный УСБ ДП Шымкента осужден за мошенничество, передает zakon.kz.

По информации Антикоррупционной службы, ранее проводилось следствие в отношении оперуполномоченного группы оперативных разработок и специальных мероприятий УСБ ДП Шымкента Шарипбайұлы Ф.

Органом следствия сотруднику УСБ вменялось получение от сержанта ППП МПС ДП Шымкента денежных средств в сумме 400 тыс.тенге за оказание содействия в получении положительного заключения медицинского освидетельствования и неувольнения со службы. Кроме того, при задержании Шарипбайұлы Ф., в ходе обыска его автомашины обнаружен газотравматический пистолет «STREAMER-1014» калибра 9 мм. со сточенным первоначальным заводским обозначением с 10 патронами, пригодными для стрельбы, - говорится в сообщении.

30 января приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента он признан виновным в мошенничестве и незаконном обороте оружия и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 8 млн тенге, с лишением специального звания "капитан". Также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.


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