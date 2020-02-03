Семейную пару искали по всей стране пока они гостили у знакомых

Оба живы и невредимы.

Незадачливую семейную пару из Семея нашли спустя 20 дней, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23-летний муж и 20-летняя жена перед Новым годом приехали из Семея в Алматинскую области в гости к родителям. Отметили и 6 января выехали обратно в ВКО, но потерялись.

Ориентировка на пропавших без вести с фото и указанием примет была разослана по всем полицейским подразделениям.

- Был проверен весь маршрут следования супружеской пары. В итоге, сотрудникам розыскного отдела Коксуской районной полиции при содействии оперативников областного Департамента удалось отыскать их следы в Аксуском районе. Установлено, что все это время пара находилась в гостях у своих знакомых на одном из отдаленных отгонных участков, где планировали трудоустроиться. Оба живы и невредимы, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

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