За нарушения в правовой сфере предприятия оштрафованы на 100 млн тенге

Совместно с Генпрокуратурой проверкой было охвачено 95 крупных предприятий. При этом 27 компаний допустили порядка 470 фактов диспропорции именно в оплате труда.

Более тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства выявили в крупных предприятиях Казахстане, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Во втором полугодии были осуществлены проверки совместно с генеральной прокуратурой на 95 крупных предприятиях, которые привлекали больше 30 иностранных специалистов. По итогам проверок были выявлены более тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства, при этом 27 компаний допустили порядка 470 фактов диспропорции именно в оплате труда, — сообщил Нурымбетов.

По результатам проверки, по информации ведомства, 397 административных дел было возбуждено, наложено штрафов на сумму порядка 100 млн тенге, 703 ранее выданных разрешения были отозваны и 507 иностранных специалистов были выдворены из страны, а именно 250 граждане Китая, 43 Великобритании, 40 Албании и так далее.

- Очень важно теперь принятие системных мер. Поэтому сегодня в мажилисе законопроект первое чтение проходит. Дополнительно устанавливается обязанность и ответственность работодателей наравне с созданием равных условий по оплате труд, условий труда. Также мы пересматриваем критерии оценки рисков. Сегодня документ находится в министерстве юстиции, после его принятия инспекции труда будут иметь возможность ежегодно проверять крупные компании, которые привлекают иностранную рабочую силу, — добавил министр.

Он добавил, что на 2020 год правительством была утверждена квота в объеме 29 тыс. единиц . Для сравнения в прошлом году было 49 тыс. человек.

- Квота не зависит от показателя прошлого года, она зависит от заявок, которые подают работодатели. Сегодня порядок следующий - все предприятия предоставляют в местные исполнительные органы заявки, сколько и каких специалистов они хотели привлечь в следующем году. С 1 августа до 1 октября комиссии при местных исполнительных органах рассматривают все заявки работодателей с учетом требований законодательства, и уже свои заявки подают вместе с центральными государственными органами в министерство труда. Минтруда вносит предложения в правительство, — объяснил глава Минтруда.

Согласно его информации, местные исполнительные органы, центральные государственные органы на 2020 год заявили 43 тыс. человек иностранной рабочей силы для привлечения, но в министерстве эта цифра была пересмотрена и предложено уменьшить количество до 29 тыс. человек.

Он напомнил, что по действующему законодательству за привлечение иностранного специалиста любой категории компания должна платить сбор в местный бюджет, размер которого составляет от 346 тыс. тенге до 631 тыс. тенге за каждого специалиста.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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