Деятельность предпринимателей разделили по разным степеням риска

Так, для налогоплательщиков с низкой степенью риска предоставляется возможность продления сроков отчетности и освобождения от принудительных мер взыскания.

С 1 января 2019 года в соответствии со статьей 136 Налогового кодекса внедрено категорирование налогоплательщиков путем отнесения их деятельности к низкой, средней или высокой степени риска. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

Так, для налогоплательщиков с низкой степенью риска предоставляется возможность продления сроков отчетности и освобождения от принудительных мер взыскания.

К налогоплательщикам со средней степенью риска применяются стандартные меры администрирования.

Налогоплательщики с высокой степенью риска не вправе пользоваться возможностями по продлению сроков отчетности, электронной постановки на учет по НДС, не могут прекратить деятельность в упрощенном порядке или приостановить представление отчетности.

С 1 июля 2019 года результаты категорирования открыты общественности на официальном сайте Комитета государственных доходов (Электронные сервисы / Помощь бизнесу / Степень риска налогоплательщика по результатам категорирования).

Через запрос по БИН/ИИН можно узнать степень риска, как по своей деятельности, так и по деятельности своего контрагента.

Данный сервис наряду со сведениями по уплате налогов (Электронные сервисы/ Поиск налогоплательщиков/ Юридические/, списками неблагонадежных налогоплательщиков (Электронные сервисы/ Поиск неблагонадежных налогоплательщиков позволяет субъекту бизнеса проявить должную осмотрительность для минимизации риска сделок с недобросовестными контрагентами.

То есть, получив о потенциальном партнере больше информации, включается принцип "Предупрежден – вооружен". Вместе с тем, по собственной степени риска предприниматель получает в "Кабинет налогоплательщика" сведения по сработавшим по нему открытым критериям категорирования. Перечень открытых критериев утвержден Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года №252 (с изменениями и дополнениями от 12 ноября 2019 года), - пояснили в КГД.

Это позволяет налогоплательщикам учесть показатели оценки рисков в налоговом учете и улучшить свою степень риска.

В случае несогласия с какими-либо значениями по расчету критериев, необходимо направить электронное пояснение через web-приложение "Кабинет налогоплательщика" или обратиться за разъяснением в орган государственных доходов по месту регистрации.

Периодичность обязательной актуализации категорирования – раз в полугодие.

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