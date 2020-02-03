Какие варианты предложены по использованию пенсионных накоплений

Рабочая группа продолжает свою работу. Сейчас разрабатывается Дорожная карта по дальнейшему развитию пенсионной системы в Казахстане на 2020-2024 годы.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству до конца 2019 года внести предложения по поводу использования части пенсии гражданам, которые работают. Что предлагает сделать рабочая группа, рассказывает zakon.kz.

После того, как Президент поручил до конца 2019 года внести предложения по поводу использования части пенсии работающими гражданами, была создана рабочая группа, в которую вошли 25 человек.

Члены рабочей группы изучили текущее состояние и перспективы развития накопительной пенсионной системы, возможные риски и международный опыт. Для выполнения поручения Президента, рабочая группа предлагает следующие варианты использования части пенсионных накоплений:

Первая категория – работающие граждане, которым предлагается предоставить право использования части пенсионных накоплений на покупку жилья или дорогостоящее лечение. Это вкладчики ЕНПФ, имеющие пенсионные накопления, превышающие "порог достаточности" (порядка 100 тыс. человек). При этом "порог достаточности" рассчитывался ЕНПФ для каждого возраста отдельно, для мужчин и женщин. Во внимание принималось, что люди более молодого возраста имеют более длительный период будущей трудовой деятельности (до достижения пенсионного возраста) для продолжения накоплений. Предложенный ЕНПФ "порог достаточности" является минимальной пороговой суммой пенсионных накоплений, которая должна накопиться у среднестатистического вкладчика, регулярно уплачивающего пенсионные взносы.Чем младше вкладчик, тем ниже "порог достаточности".

К примеру, для вкладчика 40-летнего возраста со средним трудовым стажем 18-20 лет минимальный "порог" накоплений составляет 6,9 млн тенге для мужчин и 9,8 млн тенге для женщин. Для 63-летнего вкладчика, т.е. человека, достигшего пенсионного возраста, этот порог составил – 8,2 млн тенге для мужчин и порядка 10,1 млн тенге для женщин.

Вторая категория – это состоявшиеся пенсионеры, которым предлагается воспользоваться 50% своих пенсионных накоплений на приобретение жилья или дорогостоящее лечение. При этом обязательным условием является размер назначенной пенсии (базовая, солидарная и накопительная), обеспечивающей замещение утраченного дохода на уровне не ниже 40%, что соответствует международным стандартам. Таких пенсионеров насчитывается 119,5 тыс. человек.

Рабочая группа продолжает свою работу. Сейчас разрабатывается Дорожная карта по дальнейшему развитию пенсионной системы в Казахстане на 2020-2024 годы. По поручению Президента также будет продолжена работа по постепенному расширению круга граждан, которым будет предоставлена возможность целевого использования части пенсионных накоплений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!