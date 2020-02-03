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Аномальное потепление ожидается в Казахстане

Прогноз на три дня.

Фото : pxhere3 февраля 2020, 13:09

С южным циклоном и атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан, в большинстве областей республики вновь ожидаются осадки дождь, мокрый снег, в северных, центральных и восточных областях снег, сильный порывистый ветер с метелью и гололёд, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Теплые воздушные массы уже вызвали значительное повышение температуры воздуха на юге и западе, а в предстоящие сутки повышение температуры до оттепели начнётся и на остальной территории Казахстана.

Дневная температура в северных, центральных и восточных областях предполагается минус 5…плюс 5°С, на юге и западе плюс 3…8°С, на крайнем юге до плюс 15°С, что выше средних многолетних значений на 5…14°С.


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