Мисс Алматы-2020: Как отбирали будущих финалисток

В итоге продолжают путь к титулу Мисс Алматы-2020 36 девушек.

На выходных состоялся 2 тур кастинга конкурса «Мисс Алматы-2020». Членам жюри предстояло из 130 прошедших первое сито отбора девушек выбрать около 30, которые начнут подготовку к полуфиналу. Эксклюзивными подробностями о том, как все было, делится корреспондент zakon.kz.

На первый взгляд, по сравнению с 1-м туром, где нужно было встретиться с 264 девушками, желающими стать Мисс Алматы, работы у жюри конкурса было меньше. «Сейчас всего-то 130 участниц», - подумает обыватель, и будет не совсем прав.

В прошлый раз был такой light-кастинг, фактически, каждая вторая прошла на второй тур. Сейчас мы хотим оставить 30, в главный финал после полуфинала пройдет только 20 участниц. Такой конкуренции даже в лучших университетах мира нет. Те, кого мы не возьмем, ваше право- обидеться, мы (жюри-Авт), конечно, расстроены, уже сейчас чувствуем себя неловко, потому что фактически из 5 человек 1 будет оставаться. Но это нужно делать, кто-то должен брать на себя ответственность, - сказал перед началом второго тура председатель оргкомитета Совет Сеитов.

Основной состав жюри не претерпел изменений по сравнению с 1 туром, он сохранится до финала, в котором к нынешним судьям добавятся звезды эстрады, кино и модельного бизнеса.

На этот раз девушек настоятельно попросили прийти в одинаковой одежде- облегающей одежде, подчеркивающей фигуру, без вечернего макияжа с естественным дневным макияжем и без цветных линз, чтобы хотя бы немного облегчить жюри работу.

Автор этих строк, как и на первом туре, по приглашению организаторов участвовать в работе жюри как член этого самого жюри.

Как и на первом туре девушек запускали на встречу с жюри группами по 10 человек с номерами в руках- никаких имен и фамилий. Правда, на этот раз решения принимались коллегиально, то есть, члены жюри, глядя на девушек, называли председателю Совету Сеитову номера достойных, по их мнению, прохождения в следующий этап, и уже он выносил окончательное решение, порой, после дополнительных консультаций с коллегами по жюри.

Коллега по жюри поделился своими критериями. Он оценивал, в первую очередь, фигуру- когда красавицы заходили в комнату жюри, судьи смотрели на них сбоку, а потом уже спереди. Идеалом для него была одинаковая пропорция между верхней и нижней частью тела.

Кто-то смотрел на внешность, другие на рост, но в споре рождается истина, а потому выбор жюри можно назвать более-менее объективным.

Во второй этап пропустили 45 претенденток. Девушек снова приглашали в комнату жюри группами, только теперь просили на время снять обувь, чтобы увидеть реальный рост и фигуру.

Оценка снова была визуальной, принцип отбора тот же.

На третий этап пропустили 40 девушек, теперь их всех пригласили в зал, увидев общую картину, члены жюри провели совещание и попросили покинуть проект еще пятерых.

К слову, одна из них заранее прошла собеседование с жюри, так как у нее давно был куплен билет на самолет в другой город по семейным обстоятельствам, жюри приняло решение также ее оставить. Еще две девушки опоздали на 2-й тур кастинга по уважительным причинам (поздний прилет в Алматы и работа), и пришлось комиссии еще ненадолго задержаться. Из двух в следующий этап пропустили одну.

В итоге продолжают путь к титулу Мисс Алматы-2020 36 девушек. Уже на этой неделе их ждет фитнес-тест, и далее длительная подготовка к полуфиналу, участие в различных мероприятиях и, конечно же, знакомство друг с другом.

Добавим, что титул Мисс Алматы дает право представлять мегаполис на национальном конкурсе красоты Мисс Казахстан, победительница которого, в свою очередь, получает возможность представлять всю страну на главных международных конкурсах для самых красивых Мисс мира и Мисс Вселенная.

В этом году на сайте Мисс Казахстан свои заявки оставили более 3 тыс.человек. По оценкам организаторов, на кастинг в Алматы пришли свыше 500 человек, из них в итоге номера и возможность пройти на встречу с жюри получили 264 девушки. Финал Мисс Алматы состоится в апреле.

Альберт Ахметов

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