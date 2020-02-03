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Подросток убил ровесника в Кызылорде

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото : polisia.kz3 февраля 2020, 13:16

Несовершеннолетнего подозревают в убийстве в Кызылорде, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Убийство произошло 2 февраля. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (убийство).

Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в Изолятор временного содержания УП города Кызылорда. Согласно статьи 201 Уголовно – процессуального Кодекса Республики Казахстан, остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.


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