27 тысяч долларов украли у бизнесмена на улице в Акмолинской области 

Подозреваемых поймали.

В Атбасаре у бизнесмена похитили барсетку с деньгами. В ней находилось 27 500 долларов, сообщает zakon.kz.

28 января двое неизвестных нанесли частному предпринимателю телесные повреждения и открыто похитили барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 27 500 долларов США, а также документы и банковские карты, - говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

По информации полицейских, бизнесмен прибыл в Акмолинскую область из Алматы, преступление было совершено рано утром, когда мужчина направлялся в местную гостиницу. Для раскрытия преступления и задержания дерзких грабителей была создана оперативная группа, проведен комплекс розыскных мероприятий. В результате принятых мер были установлены и задержаны двое молодых людей, жители Атбасара в возрасте 26 и 28 лет.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК (грабеж). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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