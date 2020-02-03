Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

27 тысяч долларов украли у бизнесмена на улице в Акмолинской области 

Подозреваемых поймали.

Фото : crimea24.tv3 февраля 2020, 15:14

В Атбасаре у бизнесмена похитили барсетку с деньгами. В ней находилось 27 500 долларов, сообщает zakon.kz.

28 января двое неизвестных нанесли частному предпринимателю телесные повреждения и открыто похитили барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 27 500 долларов США, а также документы и банковские карты, - говорится в сообщении ДП Акмолинской области.

По информации полицейских, бизнесмен прибыл в Акмолинскую область из Алматы, преступление было совершено рано утром, когда мужчина направлялся в местную гостиницу. Для раскрытия преступления и задержания дерзких грабителей была создана оперативная группа, проведен комплекс розыскных мероприятий. В результате принятых мер были установлены и задержаны двое молодых людей, жители Атбасара в возрасте 26 и 28 лет.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК (грабеж). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты