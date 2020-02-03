Названы казахстанцы-наследники Геннадия Головкина

Сейчас многие молодые боксеры стараются довольно рано перейти в профессионалы.

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в интервью Youtube-каналу SporttimeKZ поделился мнением о том, кто из наших боксеров может стать наследником чемпиона мира Геннадия Головкина в профессионалах, передает zakon.kz.

Наставник отметил, что Геннадий – это большой талант, он уже с детства показывал задатки боксера, близкого по стилю к профессиональному.

Любил бой на средней дистанции, бокс на встречных курсах, задорный всегда был бокс. Я считаю, наши боксеры именно такого плана есть и будут, но опять же, чтобы дойти до уровня Головкина, это, во-первых, надо много трудиться, ребята, которые боксируют сейчас в Америке, Канаде, они все достойны стать преемниками Геннадия Головкина, хочу всем пожелать удачи. И, конечно, в профи-боксе, как и в любителях, нужна удача, хорошие промоутеры, бои, от менеджмента многое зависит, - сказал Галымбек Кенжебаев.

Сейчас многие молодые боксеры стараются довольно рано перейти в профессионалы. Наставник главной команды страны по боксу считает, что такой выбор каждый спортсмен делает самостоятельно.

Сейчас профи-бокс везде популярен, есть предложения, поэтому они стоят на пути выбора. Любительский бокс- тоже сложный вид спорта, здест постоянная конкуренция, постоянно надо доказывать, что ты первый номер, достоин быть в сборной. Поэтому многие ребята считают, что лучше уйти сразу в профи, потому что до следующей Олимпиады они не видят смысла в любителях находиться, понимают, что здесь им пока места нет. Поэтому, это их выбор, тем более, сейчас все на одной национальной сборной, кто-то уходит по материальным соображениям. Сборная – это 3 состава боксеров, а остальным надо обеспечивать себя, у многих свои семьи, - добавил Кенжебаев.

При этом, Кенжебаева попросили прокомментировать крайний бой Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко.

Геннадий был точнее, одержал уверенную победу. Я скажу, что там – да, 4 или 5 раундов выиграл деревянченко, но основную долю раундов забрал Геннадий, по очкам одержал победу. Хотя, бой был тяжелый, оба бойца проявили характер(…) За счет характера, своего мастерства Геннадий одержал хорошую победу. У Геннадия есть хороший стержень, дух, характер, он это проявил, а Деревянченко, действительно, произвел фурор, боксировал на кураже. Именно это рассечение мотивировало Деревянченко, он стремился набирать очки, бой пошел, он поймал кураж. А Геннадий, наоборот, после нокдауна думал, что все сделано, но все-таки собрался и его акцентированные мощные удары, техника, школа сказались, он местами опережал, местами пропускал удары(…)Геннадий в свои годы, так отработать, сейчас молодые даже нынешние боксеры, чемпионы мира, не все выдержат такой темп , - прокомментировал он.

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