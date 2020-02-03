Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Инфляционные ожидания населения остаются умеренными.

Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 9,25% годовых, передает zakon.kz.

Инфляция сохраняется в пределах целевого коридора 4-6%. В январе 2020 года годовая инфляция составила 5,6%. Рост цен на продовольственные товары составил 9,2%, непродовольственные товары – 5,2%, платные услуги – 1,4%. Инфляционные ожидания населения остаются умеренными. В декабре 2019 года они замедлились до 5,6% по сравнению с 5,8% в ноябре, - отметили в Нацбанке.

Потребительский и инвестиционный спрос способствует повышению экономической активности. Рост реальных денежных доходов населения в январе-ноябре 2019 года составил 5,8% в годовом выражении, бюджетные расходы на социальную поддержку увеличились на 26,0% в 2019 году, потребительское кредитование выросло на 26,9% за 2019 год. Расширение инвестиций за 2019 год составило 8,5%.

По итогам 2019 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 5,0% в годовом выражении.

На мировом рынке в январе 2020 года средняя цена на нефть составила 63,7 долл. США за баррель, индекс продовольственных цен ФАО в декабре 2019 года вырос на 2,5%.

Годовая инфляция в России составила 3%, странах ЕС – 1,6%, что ограничивает рост цен на импортируемые товары.

Проинфляционные риски будут наблюдаться в краткосрочном горизонте на фоне влияния повышения акцизов на реализацию бензина и подорожания регулируемых услуг. До конца текущего года и в среднесрочной перспективе ожидается постепенное ослабление инфляционных процессов и замедление годовой инфляции до уровня середины целевого коридора 4-6% и ниже до конца 2020 года, - считают в финрегуляторе.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия сложившейся и прогнозной динамики инфляции ее целевым ориентирам, а также баланса внутренних и внешних рисков. При развитии ситуации в соответствии с ожиданиями Национального банка, а также принятии мер правительством и местными исполнительными органами по повышению конкуренции на продовольственных рынках и проведению оптимальной тарифной политики возможно смягчение денежно-кредитных условий.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года в 15:00 часов по времени Нур-Султана.

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