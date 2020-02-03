Мужчина дал взятку главе "Скорой помощи"

Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

В январе текущего года в ряде регионов страны Антикоррупционной службой начаты досудебные расследования в отношении работников медицины по подозрению в коррупции, передает zakon.kz.

В городе Шымкенте в хищении бюджетных средств на сумму более 20 млн тенге подозревается бывший главный врач ГКП "Областная детская больница" Управления общественного здоровья Туркестанской области. Чиновник растратил денежные средства оплатив невыполненные работы по ремонту здания, - сказано в сообщении Антикоррупционной службы.

В Костанайской области антикоррупционщики проверяют причастность главного врача КГУ "Специализированный дом ребенка Аркалыка" к хищению бюджетных средств в сумме свыше 2 млн тенге.

В Мангистауской области начато следствие в отношении и.о. руководителя ГКП на ПХВ "Мангистауская областная станция скорой и неотложной помощи" по подозрению в получении взятки в значительном размере от гражданина за трудоустройство фельдшером, - сказано в распространенном сообщении.

Помимо этого, в Кызылординской области врача многопрофильной областной больницы подозревают в подстрекательстве к даче взяток - 600 тыс. тенге работникам ГУ "Управление образования области" за трудоустройство учителем, 500 тыс. тенге директору ГУ "Скорая медицинская помощь" за трудоустройство в качестве фельдшера, и завладении путем обмана 600 тыс. тенге за предполагаемое содействие в трудоустройстве специалистом в ГУ "Управление земельных отношений".

Досудебные расследования продолжаются. Окончательные решения о степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

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