Депутат Жамалов: Невозможно раздать все накопления, оставив людей без пенсии

По его мнению, важно и дальше поддерживать добровольные жилищные строительные сбережения.

Почему нельзя предоставить возможность использовать пенсионные накопления всем желающим, и можно ли использовать в Казахстане опыт сингапурской модели пенсионной системы, в беседе с журналистом zakon.kz рассуждает депутат, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Фракции партии "Nur Otan", доктор экономических наук Аманжан Жамалов.

- Аманжан Макаримович, в декабре прошлого года вы достаточно критически высказывались по поводу того, как правительство исполняет поручение Президента по использованию пенсионных накоплений на жилье. Изменилась ли ваша позиция?

- Задача, стоящая перед правительством, была непростая. Я обращал внимание, что ожидания населения были очень высокие. И какие-то половинчатые решения могли вызвать серьезное разочарование.

Изначальный вариант, который обсуждался, касался лишь 90 тысяч вкладчиков. В последнем варианте речь уже идет о 230 тысяч человек. То есть охват вырос в 2,5 раза.

Мое мнение - нынешний вариант является оптимальным, и можно сказать, что правительство выполнило поручение Президента.

- Есть мнение, что возможность использовать пенсионные накопления нужно предоставить всем без исключения…

- Невозможно раздать все накопления, оставив людей без пенсии. У основной части вкладчиков пенсионные накопления не превышают 500 тысяч тенге. Если все они снимут свои накопления, то "похоронят" накопительную пенсионную систему.

Поэтому использовать свои пенсионные накопления смогут те, кто гарантирует себе минимальную пенсию. Конечно, постепенно охват будет расширяться.

- Каково ваше отношение к сингапурской модели пенсионной системы? Заработает ли она в Казахстане?

- Чтобы она заработала, нам, наверное, нужно 18 миллионов сингапурцев. Сингапур – это город-государство и совсем другая экономика.

ВВП на душу населения в Сингапуре почти 65 тыс. долларов США, в Казахстане - 10 тыс. долларов США. Средняя зарплата в Сингапуре составляет 3 тысячи долл. США, это 1,3 млн тенге. У нас минимальная зарплата на 2020 год 42,5 тысячи тенге. При такой зарплате, чтобы накопить хотя бы на первоначальный взнос в размере 3 млн тенге при пенсионном взносе в 10% работнику потребуется более 58 лет.

Другими словами, низкие доходы населения не позволяют копить на жилье.

- А как им решать свои жилищные проблемы?

- Для этого есть госпрограмма "Нұрлы жер". Она как раз нацелена на предоставление доступного жилья социально-уязвимым семьям с низкими доходами. По ней до 2025 года для семей с низкими доходами будет построено более 169 тысяч единиц социального жилья по стоимости ниже рыночной. Есть разные инструменты: арендное жилье без выкупа, Программа "Бақытты Отбасы" с ипотекой под 2%, для вкладчиков Жилстройсбербанка – кредитное жилье под 5%, Программа "7-20-25".

На начало 2020 года в Жилстройбербанке было открыто более 1,4 млн депозитов. Сбережения вкладчиков составили 806 млрд тенге. За прошлый год было открыто порядка 400 тысяч депозитов.

И это добровольные сбережения, никто не заставляет в обязательном порядке копить, отчислять какой-то процент с зарплаты.

- Сингапурская модель как раз предусматривает обязательные отчисления. Но и нагрузка там значительно выше. Нужно ли нам повышать ставку пенсионных отчислений?

- В Сингапуре нагрузка на заработную плату составляет 37%. 20% платит работник, 17% - работодатель. В Казахстане нагрузка существенно ниже - 32,5%: ИПН – 10%, взносы в ЕНПФ – 10%, социальный налог и социальные отчисления – 9,5%, отчисления в ФСМС – 3%.

Даже такая нагрузка сопровождается высоким уровнем теневых заработных плат. По оценкам, объем теневых зарплат оценивается в более 10 трлн тенге. При 8,7 млн занятых регулярные взносы в ЕНПФ (12 раз в год) делают 3 млн человек, 5 млн человек уплачивают от 6 до 12 взносов. Порядка 2 млн занятых не охвачены накопительной пенсионной системой.

Очевидно, что дальнейшее повышение нагрузки приведет к еще большему сокрытию заработных плат и доходов.

- Что же тогда можно сделать, чтобы стимулировать жилищные накопления?

- Хочу еще раз подчеркнуть, что в текущих реалиях сингапурская модель нам не подходит. Более того, сингапурский подход не применяется в других развитых странах.

Нам важно и дальше поддерживать добровольные жилищные строительные сбережения. Это самая распространенная практика в странах ОЭСР. Сейчас в Казахстане предусмотрен ряд инструментов стимулирования жилищных сбережений: премия государства в размере 20%, возможность приобретения льготного жилья по стоимости ниже рыночной, налоговые вычеты по жилищным займам, дешевое бюджетное кредитование ЖССБ.

Полагаю, можно подумать над изменением условий и размера премии государства. В настоящее время премия государства ограничена 40 МРП, 106 тыс. тенге. Могут быть также введены дополнительные налоговые стимулы для жилищных сбережений. Сейчас есть налоговые вычеты по расходам на выплату жилищных займов, а на вклады в депозиты таких вычетов нет.

Подготовил Владимир Демидов

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