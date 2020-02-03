Страна начинает открывать глаза на важные проблемы - Нуртас Адамбаев

Режиссер стал послом доброй воли по экологии.

Известный казахстанский режиссер, актер, продюсер Нуртас Адамбаев стал послом доброй воли по экологии. Об этом стало известно в ходе первого республиканского эко-слета, который прошел при поддержке Оператора РОП в Нур-Султане в понедельник, передает zakon.kz.

Соответствующий сертификат вручил режиссеру министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Мне искренне хочется быть в числе тех людей, которые помнят о том, на какой Планете, в какой стране мы будем жить завтра, какую Планету мы оставим нашим детям, - сказал Адамбаев, выступая на мероприятии.

Хотелось бы напомнить, что человек не может существовать вне природы. Человек сильно ошибается, когда он мнит себя хозяином этой земли. Нам всем следует не забывать о том, что мы все гости на этой земле. И мы должны очень бережно относиться к тому, что нам досталось, - отметил он.

Он также подчеркнул, что рад созданию в стране специализированного на вопросах экологии ведомства.

Страна начинает открывать глаза на важные проблемы. Вдыхая грязный воздух, не нужно рассчитывать на то, что в голове будут чистые мысли, - сказал Адамбай.

Говоря о своей новой общественной должности, он отметил, что каждый казахстанец должен быть своего рода послом экологии, в своих семьях, в своем коллективе и т.д.

Посол доброй воли по экологии – общественная работа, которая подразумевает участие в экологических акциях и инициативах, направленных на сохранение природы, биоразнообразия; проявление активной гражданской позиции по вопросу сохранения окружающей среды и т.п.

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