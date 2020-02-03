Курсы валют: рубль резко подешевел

Вместе с тем доллар подорожал на 1,60 тенге, евро - сразу на 3,40 тенге.

Фото : zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz. Средневзвешенный курс доллара составил 380,65 тенге (+1,60).



Средневзвешенный курс евро составил 421,30 тенге (+3,40), объем торгов 850 тысяч евро. Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9538 тенге (-0,0630), объем торгов 25 млн рублей. В обменниках курс доллара – 380,5-381,9 тенге, евро – 421,7-423,7 тенге, рос.рубля – 5,96-6,01 тенге. В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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